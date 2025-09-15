В Пензенской области обнаружили плантацию конопли

15.09.2025 | 11:56

В Пензенской области трое мужчин 30, 39 и 40 лет выращивали коноплю на лесной поляне. Они давали ей созреть, а затем сушили в туристической палатке.

Среди деревьев, в трех километрах от ближайшего села полицейские обнаружили целую плантацию - 116 кустов, инвентарь для культивирования и еще 800 граммов готовой марихуаны.

«Подозреваемые дали признательные показания. По их версии, наркотические растения они выращивали для личного употребления», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

На мужчин завели уголовные дела. Теперь они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Пензе под статью попал 59-летний горожанин, который употреблял наркотики и продавал их своим знакомым.