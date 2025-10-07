Олег Мельниченко оценил благоустройство Сердобска

07.10.2025 | 21:09

Во вторник, 7 октября, губернатор Олег Мельниченко посетил Сердобск с рабочим визитом и оценил результаты благоустройства города.

К примеру, вокруг отремонтированного Дома культуры заасфальтировали площадку, так что выбоины и лужи исчезли.

«Выдающегося в этом нет, но именно то, что сделано, создает хороший вид вокруг ДК. Центр культурного притяжения должен притягивать, а не отталкивать», - отметил глава региона.

Благоустроили также территорию у школы № 1: во дворе уложили асфальт, на подходе появился новый тротуар, создается «умная» спортивная площадка.

Преображается и одно из самых популярных мест отдыха сердобчан - «Сосновый бор - семейная аллея». Здесь сделали скейт-парк, пешеходные дорожки, организовали освещение. Работы выполнены уже на 90%, к 1 ноября весь процесс завершится.

«Также идет ремонт фасада школы № 9. В следующем году по нацпроекту «Молодежь и дети» будет выполнен капитальный ремонт помещений. Современные условия для учебы создадим для 600 ребят. В целом обновляем инфраструктуру в Сердобске уже три года. Работу намерены продолжать», - подвел итог Олег Мельниченко.