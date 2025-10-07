В России хотят ограничить число микрозаймов на одного человека

07.10.2025 | 19:38

В России планируют ограничить выдачу потребительских микрозаймов по ставке более 100% годовых: второй кредит не выдадут до погашения первого, даже если он был предоставлен другой организацией. Соответствующий законопроект во вторник, 7 октября, депутаты Госдумы приняли в первом чтении.

Предложенные меры направлены на защиту заемщиков, которые попадают в «цепочки займов», когда берут новые кредиты для погашения старых и только увеличивают общую задолженность.

«Законопроект также предполагает сокращение предельной суммы платежей по краткосрочным (до года) микрозаймам с 130% до 100% от первоначальной суммы. По мнению авторов документа, это поможет снизить закредитованность населения», - пояснили в Госдуме.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 2027 года.

«Кроме того, с 1 января 2027 года предлагается ввести запрет для МФО согласовывать новый потребительский заем физическому лицу, пока не пройдет четыре дня после полного погашения предыдущего», - добавили в Госдуме.