8 октября температура в Пензенской области поднимется до +19 градусов

07.10.2025 | 22:00

8 октября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +2...+7 градусов, днем воздух прогреется до +14...+19, а к следующей ночи опустится до +4...+9.

На протяжении суток местами возможен туман. И днем, и ночью будет дуть восточный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупреждали: в первой половине этой рабочей недели Пензенская область окажется во власти поля повышенного атмосферного давления - на улице будет преимущественно солнечно.

В период с 8 по 10 октября в регионе сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

В старину подмечали: каким будет 8 октября, таким будет и 8 апреля следующего года.