В Богословке спасли косулю, убегавшую от бродячих собак

10.09.2025 | 08:19

В селе Богословка Пензенского района спасли косулю. Ее преследовали бродячие собаки, они загнали убегавшую в один из дворов.

Копытное вызволили совместными усилиями сотрудники регионального минлесхоза и Пензохотрыболовсоюза.

«Благодаря слаженным действиям косуля благополучно возвращена в естественную среду обитания», - сообщили в пресс-службе областного минлесхоза.

Бродячие собаки нередко нападают на копытных. В некоторых случаях животные погибают. Так, в январе этого года на льду Сурского водохранилища в районе села Алферьевка Пензенского района нашли растерзанную косулю.

А в январе 2024-го в поселке Колышлей жертвой стаи собак едва не стал пятнистый олень. Его удалось спасти.