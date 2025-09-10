В Богословке спасли косулю, убегавшую от бродячих собак

В селе Богословка Пензенского района спасли косулю. Ее преследовали бродячие собаки, они загнали убегавшую в один из дворов.
Копытное вызволили совместными усилиями сотрудники регионального минлесхоза и Пензохотрыболовсоюза.
«Благодаря слаженным действиям косуля благополучно возвращена в естественную среду обитания», - сообщили в пресс-службе областного минлесхоза.
Бродячие собаки нередко нападают на копытных. В некоторых случаях животные погибают. Так, в январе этого года на льду Сурского водохранилища в районе села Алферьевка Пензенского района нашли растерзанную косулю.
А в январе 2024-го в поселке Колышлей жертвой стаи собак едва не стал пятнистый олень. Его удалось спасти.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀