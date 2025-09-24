Сетевое издание|18+|Среда|24 сен 2025|13:19
Криминал

Жители Шемышейки пожаловались на поселившегося в лесу пензенца

Жители Шемышейки пожаловались в правоохранительные органы на поселившегося в лесу неизвестного мужчину. Он провел там несколько недель и демонстрировал неадекватное поведение.

Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили палатку, в которой отдыхал 45-летний житель Пензы.

В его временном жилище нашли 6 полимерных пакетов с неизвестными веществами. Их направили на экспертизу, и оказалось, что это марихуана (10 г) и галлюциногенные грибы (более 16 г).

Жители Шемышейки пожаловались на поселившегося в лесу пензенца

«Подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств пояснил, что, приехав в лес, обнаружил дикорастущую коноплю, которую высушил и измельчил в палатке для личного употребления. Грибы он нашел через несколько дней и также собрал для личного употребления, зная об их свойствах», - рассказали в областном управлении МВД.

Полицейские возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ). Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Источник — фото МВД
