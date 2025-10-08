Проезд для беременных захотели сделать бесплатным

08.10.2025 | 07:52

Во вторник, 7 октября, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается предоставить беременным право бесплатного проезда во всех видах городского пассажирского транспорта. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«В отдельных регионах России предусмотрены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для ряда уязвимых категорий граждан, однако ни в одном из регионов право на бесплатный проезд для беременных женщин не установлено. Это создает социальную несправедливость, поскольку беременные женщины, являясь уязвимой категорией граждан, не получают достаточной поддержки в плане транспортной доступности», - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предложили обязать субъекты РФ ввести бесплатный проезд для таких женщин и тем самым снизить финансовую нагрузку на многодетные и малообеспеченные семьи, создать комфортные условия для роста рождаемости в стране.

Чтобы поездка стала бесплатной, беременной пассажирке достаточно будет показать документ из медицинской организации, на учете в которой она состоит.

Если законопроект примут, он вступит в силу 1 января 2026 года.