Жители села в Сердобском районе рассказали о встречах с волками

28.02.2025 | 07:50

Жители села Секретарка Сердобского района рассказывают о незваных гостях - волках. Один из них, бегавший по улице Ермолаевке, попал на видео.

На записи слышно, как в селе лают собаки, но волк не обращает на их голоса внимания и неторопливо скрывается за постройками.

Также сельчане уверяют, что 26 февраля неподалеку от Секретарки по дороге бродила целая стая из семи волков. При свете автомобильных фар пять из них сразу убежали, а двое остались и даже рычали на машину.

Это не первая встреча жителей области с серыми хищниками. Недавно автомобилисту удалось запечатлеть волка, вышедшего к дороге в Белинском районе.

Также в феврале в Лунинском районе были обнаружены следы пары волков. А в Мокшанском районе санитар леса попал в объектив фотоловушки, когда проверял подкормочную площадку для копытных животных.