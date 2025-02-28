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Из жизни

Жители села в Сердобском районе рассказали о встречах с волками

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Жители села Секретарка Сердобского района рассказывают о незваных гостях - волках. Один из них, бегавший по улице Ермолаевке, попал на видео.

На записи слышно, как в селе лают собаки, но волк не обращает на их голоса внимания и неторопливо скрывается за постройками.

Также сельчане уверяют, что 26 февраля неподалеку от Секретарки по дороге бродила целая стая из семи волков. При свете автомобильных фар пять из них сразу убежали, а двое остались и даже рычали на машину.

Это не первая встреча жителей области с серыми хищниками. Недавно автомобилисту удалось запечатлеть волка, вышедшего к дороге в Белинском районе.

Также в феврале в Лунинском районе были обнаружены следы пары волков. А в Мокшанском районе санитар леса попал в объектив фотоловушки, когда проверял подкормочную площадку для копытных животных.

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Источник — видео «Пенза новости»
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