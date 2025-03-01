В Белинском пациентам будут делать рентген прямо на больничной койке

01.03.2025 | 13:31

В Белинскую районную больницу поступил передвижной палатный цифровой рентгеновский аппарат стоимостью более 8 млн рублей.

«Устройство предназначено для проведения исследований пациентов с ограниченной подвижностью в отделениях интенсивной терапии и реанимации», - рассказал врач-рентгенолог Владимир Левашов.

Новое оборудование представляет собой передвижную стойку на колесах с встроенным моноблоком. Благодаря небольшим размерам его можно использовать в небольших помещениях, перемещать между кроватями, провозить через узкие дверные проемы.

Дозиметр позволяет проводить индивидуальный контроль дозовой нагрузки на пациента в режиме реального времени. Также предусмотрены контейнер для хранения цифровой панели, рулетка для измерения фокусного расстояния и дистанционная беспроводная кнопка управления экспозицией.

Кроме того, новое оборудование мгновенно передает высококачественные цифровые снимки на автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта.

Ранее новый цифровой рентген-аппарат стоимостью более 13 млн рублей поступил в Шемышейскую участковую больницу.