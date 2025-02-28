В Шемышейской больнице заработал рентген-аппарат стоимостью 13 млн

28.02.2025 | 12:18

В Шемышейской участковой больнице начал работать рентген-аппарат, полученный в начале года. Его стоимость составляет свыше 13 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.

«Основным преимуществом новейшего цифрового аппарата является качество снимков. Для проведения исследования не требуется расходного материала - рентгенологической пленки. Снимки автоматически отображаются на мониторе», - рассказали в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Аппарат установлен в рентген-кабинете, где в конце 2024 года прошел капитальный ремонт.

По словам врача-рентгенолога Владимира Лукьянова, ежедневно планируется проводить 24 исследования. Диагностика будет занимать всего несколько минут.

«Благодаря новой рентгенологической установке сократилось время ожидания результатов исследований, уменьшилась лучевая нагрузка на пациентов и на медицинский персонал, появилась возможность оценки результатов в динамике», - пояснил специалист.

Ранее новый рентгеновский комплекс заработал в Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко. Стоимость современного оборудования - 24 млн рублей. Оно рассчитано на 3 рабочих места и подходит для всех видов исследований, в том числе рентгеноскопии.