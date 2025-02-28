В Пензенской области на карантин по ОРВИ закрыли 14 школ

28.02.2025 | 13:04

В Пензенской области из-за распространения ОРВИ среди детей полностью закрыли на карантин 14 школ. Данные по состоянию на четверг, 27 февраля, обнародовало региональное министерство образования.

Это 2 учреждения в Пензе (школа № 35 на улице Луначарского и школа-интернат № 1 на проспекте Победы) и 12 - в районах региона.

По той же причине распущены по домам ученики 530 классов в 104 заведениях, из них в Пензе - 221 класс в 53 школах.

Что касается детских садов, то закрыты 37 групп в 21 учреждении: 22 группы - в Пензе, 5 - в Каменском районе, по 3 - в Лунинском и Шемышейском, 2 - в Бековском и по 1 - в Заречном и Башмаковском районе.

Неделю назад в регионе на карантине находились средняя школа в Наровчате, ее филиалы в селах Сканово и Орловка, детский сад № 2 в Спасске, филиал детсада № 1 г. Спасска в селе Липлейка и школа № 79 в Пензе. Распускали 281 класс в 58 школах региона и 49 групп в 26 детских садах.