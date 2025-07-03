Названы самые популярные предметы для пересдачи ЕГЭ

03.07.2025 | 11:26

В четверг, 3 июля, в Пензенской области 220 выпускников пересдадут ЕГЭ по информатике. На повторное прохождение испытаний по русскому языку заявились 146 человек, по химии - 87.

Литературу 3-го числа захотели пересдать 13 выпускников, английский язык и физику по 14.

4 июля 235 одиннадцатиклассников собрались улучшить результат ЕГЭ по обществознанию, 155 - по профильной математике, 44 - по биологии, 26 - по базовой математике, 19 - по истории, 1 - по географии.

«3 июля в области будут работать шесть пунктов проведения экзаменов, 4 июля - два пункта», - рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

Всего в Пензенской области ЕГЭ захотели пересдать 974 выпускника. Еще раз пройти испытание по одному предмету позволят только обучающимся текущего года. При этом результат первой попытки станет недействительным.

В 2024-м пересдать ЕГЭ решили 595 пензенских выпускников. 81% из них смогли улучшить результаты, у 7,5% они остались прежними, а 11,5% получили меньше баллов, чем в основной или досрочный период.