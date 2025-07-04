В Пензе более 50% выпускников сдали ЕГЭ на 80+

04.07.2025 | 17:05

В пятницу, 4 июля, закончился основной период сдачи ЕГЭ школьниками. Глава Пензы Олег Денисов озвучил предварительные итоги экзаменационной кампании.

«В целом по сравнению с прошлым годом количество отличных итоговых результатов выросло. 11 выпускников получили 100 баллов, 270 - более 90 баллов, и 927 юных пензенцев сдали ЕГЭ на 80 баллов и выше», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Чиновник уточнил, что всего в городе итоговый экзамен писали более 2 000 школьников.

Особо Олег Денисов отметил выпускника школы № 69, на счету которого сразу 3 выдающихся результата: по 100 баллов - по информатике и по русскому языку, 96 баллов - по профильной математике.

«Уверен, что за такими высокими оценками стоит настоящая командная работа - напряженный учебный труд, мастерство преподавателей и поддержка родных людей», - добавил глава Пензы.

В целом в регионе ЕГЭ в 2025 году сдавали 5 112 одиннадцатиклассников, 32 человека (предварительно) получили за работы по 100 баллов.