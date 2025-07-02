В Пензенской области 974 выпускника решили пересдать ЕГЭ

В Пензенской области 974 выпускника подали заявления на пересдачу ЕГЭ 3 и 4 июля. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Еще раз пройти испытание по 1 предмету позволят только обучающимся текущего года. При этом результат первой попытки станет недействительным.
3 июля можно будет пересдать информатику, литературу, русский язык, физику, химию или иностранный язык (письменную часть).
4 июля - биологию, географию, математику (базу и профиль), историю, обществознание, иностранный язык (устную часть).
В 2024-м пересдать ЕГЭ решили 595 пензенских выпускников. 81% из них смогли улучшить результаты, у 7,5% они остались прежними, а 11,5% получили меньше баллов, чем в основной или досрочный период.
Участников предупреждали: подавать заявление нужно, дождавшись первого результата. Стоит посоветоваться с учителями и родителями, чтобы из-за решения, принятого в пылких чувствах, не потерять уже заработанные баллы.
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