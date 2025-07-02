В Пензенской области 974 выпускника решили пересдать ЕГЭ

02.07.2025 | 20:18

В Пензенской области 974 выпускника подали заявления на пересдачу ЕГЭ 3 и 4 июля. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Еще раз пройти испытание по 1 предмету позволят только обучающимся текущего года. При этом результат первой попытки станет недействительным.

3 июля можно будет пересдать информатику, литературу, русский язык, физику, химию или иностранный язык (письменную часть).

4 июля - биологию, географию, математику (базу и профиль), историю, обществознание, иностранный язык (устную часть).

В 2024-м пересдать ЕГЭ решили 595 пензенских выпускников. 81% из них смогли улучшить результаты, у 7,5% они остались прежними, а 11,5% получили меньше баллов, чем в основной или досрочный период.

Участников предупреждали: подавать заявление нужно, дождавшись первого результата. Стоит посоветоваться с учителями и родителями, чтобы из-за решения, принятого в пылких чувствах, не потерять уже заработанные баллы.