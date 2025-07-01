Пересдача ЕГЭ: остались считаные часы для подачи заявления

01.07.2025 | 11:44

1 июля - последний день, когда пензенские выпускники могут подать заявление на пересдачу ЕГЭ по одному из предметов.

Право на второй шанс есть только у обучающихся текущего года, результат первой попытки аннулируют.

3 июля можно будет пересдать информатику, литературу, русский язык, физику, химию или иностранный язык (письменную часть).

4 июля - биологию, географию, математику (базу и профиль), историю, обществознание, иностранный язык (устную часть).

«Подать заявление на пересдачу можно в своей школе», - уточнили в Рособрнадзоре.

В прошлом году воспользоваться вторым шансом пожелали 595 пензенских выпускников. 81% из них удалось повысить свой балл, у 7,5% он не изменился, а 11,5% получили меньше баллов, чем в основной или досрочный период.

Участников предупреждали: подавать заявление нужно, дождавшись первого результата. Стоит посоветоваться с учителями и родителями, чтобы из-за решения, принятого в пылких чувствах, не потерять уже заработанные баллы.