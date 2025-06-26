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Учеба

ЕГЭ: в Пензенской области 7 человек попались с телефонами и шпаргалками

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В 2025 году в Пензенской области за нарушения с ЕГЭ были удалены 7 выпускников.

3 человека пронесли в аудитории мобильные телефоны, 4 - письменные заметки и справочные материалы.

«Мы призываем всех участников экзаменационного процесса соблюдать правила и нормы, чтобы гарантировать справедливость итоговой аттестации. Использование мобильных телефонов и шпаргалок не только нарушает порядок, но и лишает учащихся возможности продемонстрировать свои знания и навыки», - прокомментировал начальник управления общего образования областного министерства образования Алексей Кирсанов.

Выпускники, которые не смогли сдать ЕГЭ в основной период, получат еще одну попытку в дополнительный - с 4 по 23 сентября, но только по русскому языку и базовой математике. «Это позволит им получить аттестат в текущем году», - пояснили в минобре.

Предмет по выбору можно будет пересдать только в 2026-м.

В 2024 году в Пензенской области на ЕГЭ не было ни одного нарушителя, сообщили в региональном министерстве образования.

В 2023-м выявили двоих: один воспользовался шпаргалкой, второй пронес средство связи. Результаты обоих участников аннулировали.

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