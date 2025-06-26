Капремонт школы в с. Студенка значительно отстает от графика

26.06.2025 | 10:17

В Белинском районе не соблюдают сроки капитального ремонта школы имени Героя Советского Союза А. И. Бородина в с. Студенка по нацпроекту. Нарушение зафиксировала прокуратура.

Контракт на ремонт здания был заключен в декабре 2024 года с ООО «Домострой». Работы должны закончиться в срок до 24 августа 2025-го.

Прокуратура побывала в школе, и выяснилось: подрядчик значительно отстает от установленного графика.

«На момент проверки рабочие на объекте отсутствовали», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Руководителю ООО «Домострой» и начальнику отдела образования Белинского района внесены представления об устранении нарушений закона. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства.