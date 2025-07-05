В школах могут отменить оценки по некоторым предметам

05.07.2025 | 10:56

Комитет по охране здоровья Госдумы РФ предложил отменить пятибалльную систему оценок по ряду предметов. Соответствующий документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Могут отменить оценки по таким дисциплинам, как «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)». По мнению депутатов, пятибалльная система при оценивании здесь, возможно, нецелесообразна.

Законопроект планируют рассмотреть 8 июля.

Также авторы документа предложили положить конец практике промежуточных смен, которая есть в некоторых образовательных учреждениях.

Рассмотрят в Госдуме РФ и вопрос запрета продажи в школах вредных для детей продуктов: газировки, чипсов, сладостей с трансжирами. Такой товар предложили исключить из меню буфетов.