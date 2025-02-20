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Общество

В Пензе закрыты на карантин 1 школа и 172 класса

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По состоянию на четверг, 20 февраля, в Пензенской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ средняя школа в Наровчате, ее филиалы в селах Сканово и Орловка, детский сад № 2 в Спасске, филиал детсада № 1 г. Спасска в селе Липлейка и школа № 79 в Пензе.

Кроме того, на карантине находятся 281 класс в 58 школах региона и 49 групп в 26 детских садах, сообщили в областном министерстве образования.

В Пензе закрыты 172 класса; в Наровчатском районе - 43; в Камешкирском, Кузнецком и Пензенском - по 12; в Шемышейском - 6; в Неверкинском - 5; в Колышлейском, Сосновоборском и г. Белинском - по 4; в Пачелмском районе - 3; в Лунинском и г. Заречном - по 2.

Из 49 детсадовских групп на карантине большинство - в Пензе (33). Также закрыты 6 групп в Спасском районе, 5 - в Лунинском, 3 - в Башмаковском и 2 - в Каменском.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области с 10 по 16 февраля зарегистрировали 507 случаев гриппа. 130 пациентов - дети.

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