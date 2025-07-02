Учеба

В Пензенской области 11-классницу несправедливо удалили с ЕГЭ

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В Пензенской области с ЕГЭ по математике несправедливо удалили 11-классницу - якобы за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации (ГИА).

«На самом деле нарушение со стороны школьницы не подтвердились. Только после вмешательства прокуроров она допущена к испытанию в резервный день», - уточнили в Генеральной прокуратуре РФ в среду, 2 июля.

Сотрудники надзорного органа нацелены на незамедлительное восстановление прав учащихся, «поскольку ГИА является важным жизненным этапом в судьбе каждого школьника».

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Пензенской области за нарушения с ЕГЭ были удалены 7 выпускников. 3 человека пронесли в аудитории мобильные телефоны, 4 - письменные заметки и справочные материалы.

Те, кто не смог сдать ЕГЭ в основной период, получат еще одну попытку в дополнительный - с 4 по 23 сентября, но лишь по русскому языку и базовой математике. «Это позволит им получить аттестат в текущем году», - пояснили в минобре. Предмет по выбору можно будет пересдать только в 2026-м.

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