Учеба

Школьники столкнулись с трудностями при поступлении в 10-й класс

Печать
Telegram

У некоторых пензенских школьников возникли проблемы с поступлением в 10-й класс. Об этом во вторник, 1 июля, рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которой начали приходить письма из разных регионов.

«Многим отказывают по надуманным причинам, либо не создают универсальные/гуманитарные классы», - пояснила она.

В обращении из Пензы, опубликованном в телеграм-канале Мизулиной, речь шла о многопрофильной гимназии на проспекте Строителей.

«Несовершеннолетний, имеющий право на льготное зачисление, так как состоит в семье с родителем-инвалидом, подававший заявление на зачисление в 10-й класс с соответствующим баллом аттестата, не был зачислен, в то время как другие учащиеся с более низкими баллами (например, ученик, принятый с баллом 4,3 при минимальном заявленном пороге 4,6) получили место.

Считаю, что произошло нарушение действующего законодательства. Указанный выше ребенок относится к социально незащищенной категории (имеет родственника-инвалида), но, несмотря на это, ребенку было отказано в зачислении без законных оснований», - говорится в письме.

Екатерина Мизулина уточнила, что ряд обращений уже направила уполномоченным по правам ребенка в регионах.

«Настоятельно рекомендую всем родителям школьников, кто столкнулся с такой проблемой, обращаться в прокуратуру и департамент образования города. Скорее всего, соберу все письма и направлю в Генеральную прокуратуру. Но если не будет ваших обращений в органы власти, то мне так в письмах и будут отвечать - никто не обращался», - предупредила она.

Ранее сообщалось, что в 2025 году процесс зачисления в старшие классы, колледжи и вузы в каждом регионе будет контролировать прокуратура. Особое внимание планировали уделить фактам неправомерных отказов ученикам при приеме в 10-й класс.

Пензенские родители выражали недовольство и в прошлом году. Их возмущало, что ребенок иногда не может перейти в 10-й класс, даже если речь идет о родном для него образовательном учреждении: нужно пройти конкурс.

Начальник городского управления образования Юрий Каленов тогда пояснил, что главной причиной отказа является отсутствие свободных мест. Когда претендентов много, администрация учебного заведения рассматривает достижения ребенка, изучает его успеваемость.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте