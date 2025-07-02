Школьники столкнулись с трудностями при поступлении в 10-й класс

02.07.2025 | 09:59

У некоторых пензенских школьников возникли проблемы с поступлением в 10-й класс. Об этом во вторник, 1 июля, рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которой начали приходить письма из разных регионов.

«Многим отказывают по надуманным причинам, либо не создают универсальные/гуманитарные классы», - пояснила она.

В обращении из Пензы, опубликованном в телеграм-канале Мизулиной, речь шла о многопрофильной гимназии на проспекте Строителей.

«Несовершеннолетний, имеющий право на льготное зачисление, так как состоит в семье с родителем-инвалидом, подававший заявление на зачисление в 10-й класс с соответствующим баллом аттестата, не был зачислен, в то время как другие учащиеся с более низкими баллами (например, ученик, принятый с баллом 4,3 при минимальном заявленном пороге 4,6) получили место.

Считаю, что произошло нарушение действующего законодательства. Указанный выше ребенок относится к социально незащищенной категории (имеет родственника-инвалида), но, несмотря на это, ребенку было отказано в зачислении без законных оснований», - говорится в письме.

Екатерина Мизулина уточнила, что ряд обращений уже направила уполномоченным по правам ребенка в регионах.

«Настоятельно рекомендую всем родителям школьников, кто столкнулся с такой проблемой, обращаться в прокуратуру и департамент образования города. Скорее всего, соберу все письма и направлю в Генеральную прокуратуру. Но если не будет ваших обращений в органы власти, то мне так в письмах и будут отвечать - никто не обращался», - предупредила она.

Ранее сообщалось, что в 2025 году процесс зачисления в старшие классы, колледжи и вузы в каждом регионе будет контролировать прокуратура. Особое внимание планировали уделить фактам неправомерных отказов ученикам при приеме в 10-й класс.

Пензенские родители выражали недовольство и в прошлом году. Их возмущало, что ребенок иногда не может перейти в 10-й класс, даже если речь идет о родном для него образовательном учреждении: нужно пройти конкурс.

Начальник городского управления образования Юрий Каленов тогда пояснил, что главной причиной отказа является отсутствие свободных мест. Когда претендентов много, администрация учебного заведения рассматривает достижения ребенка, изучает его успеваемость.