ОГЭ: среди девятиклассников поймали двоих нарушителей

26.06.2025 | 14:58

В Пензенской области 2 девятиклассника были удалены с ОГЭ в 2025 году.

Один из них сдавал географию и принес шпаргалку. Другой взял с собой телефон на экзамен по математике, уточнили в министерстве образования.

С ЕГЭ за нарушения в этом году были удалены 7 выпускников. Троих поймали с телефонами, четверых - с письменными заметками и справочными материалами.

Основной период ОГЭ шел с 21 мая по 16 июня (без резервных дней). Экзамены сдавали 13 445 человек: 12 814 - основной государственный, 631 выпускник с ограниченными возможностями здоровья - государственный выпускной.

В тройку самых популярных предметов по выбору для сдачи ОГЭ после 9-го класса снова вошли обществознание, информатика и география. Последняя в списке вызывает у чиновников недоумение, ведь после 11-го класса этот предмет сдают всего 3,6% выпускников.