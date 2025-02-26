Опубликован график выплат пенсий в марте

26.02.2025 | 10:12

Местное отделение Социального фонда РФ опубликовало график выплат пенсий жителям Пензенской области в марте.

Получателям, дата доставки которым установлена на 5-12-е число, направят деньги 5 марта.

Пензенцам с датой доставки 13-22-го числа - 13 марта, с датой 23-25-го числа - 21 марта.

Речь идет о тех, кто получает выплату через банк. Средства им на счет зачислят не позднее следующего банковского дня.

«Те пензенцы, кто получает выплаты через почту, при необходимости могут уточнить дату доставки в своем почтовом отделении», - добавили в СФР.

Ранее сообщалось, что военные пенсионеры могут начать получать обещанные надбавки к пенсии с 1 марта.