Назван срок, когда военные получат увеличенную пенсию

11.02.2025 | 13:45

Военные пенсионеры могут начать получать обещанные надбавки к пенсии с 1 марта, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Общаясь с журналистами, он подчеркнул, что депутаты приложат усилия для этого.

Рассмотрение законопроекта об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года было намечено на 11 февраля. Госдума приняла закон в первом чтении и в целом.

В октябре 2024 года военные пенсии проиндексировали на 5,1%. Когда реальный уровень инфляции по итогам года (9,5%) оказался выше прогнозируемых значений, было принято решение увеличить выплаты еще на 4,4%.

В уже выданных пенсиях за январь и февраль индексации не было. Доплата к ним будет начислена позже. Необходимое финансирование предусмотрено.