Опубликован график перечисления пенсий и пособий в сентябре

02.09.2025 | 15:30

Региональное отделение Социального фонда РФ опубликовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям Пензенской области в сентябре.

3-го числа получателям переведут:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки.

Выплату из материнского капитала перечислят 5 сентября, пособие по уходу за детьми до полутора лет - 8-го числа.

«Пенсии будут выплачены 5, 12 и 23 сентября, согласно установленным датам для каждого получателя. Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности», - сообщили в Отделении СФР по Пензенской области.

Отмечается, что деньги начисляются в течение всего дня.

Пенсии тем, кто получает их через почту, доставят согласно утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.