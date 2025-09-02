Опубликован график перечисления пенсий и пособий в сентябре

Региональное отделение Социального фонда РФ опубликовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям Пензенской области в сентябре.
3-го числа получателям переведут:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки.
Выплату из материнского капитала перечислят 5 сентября, пособие по уходу за детьми до полутора лет - 8-го числа.
«Пенсии будут выплачены 5, 12 и 23 сентября, согласно установленным датам для каждого получателя. Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности», - сообщили в Отделении СФР по Пензенской области.
Отмечается, что деньги начисляются в течение всего дня.
Пенсии тем, кто получает их через почту, доставят согласно утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.
