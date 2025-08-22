Сетевое издание|18+|Пятница|22 авг 2025|18:05
Отменен критерий нуждаемости для поддержки многодетных семей

В Пензенской области отменили так называемый критерий нуждаемости, в соответствии с которым многодетным семьям назначались меры соцподдержки. Решение об этом было принято на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 22 августа.

Теперь будут действовать единые для всех условия установления статуса многодетной семьи и выдачи соответствующего удостоверения.

«Сейчас в нашем регионе проживает более 11 тысяч многодетных семей, где воспитывается порядка 38 тысяч детей. Нужно помогать всем», - отметил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Критерий отменят с 1 сентября.

Все семьи, в которых воспитываются трое и более детей, не достигших 18 лет (или 23 лет при очном обучении), смогут рассчитывать на следующие виды поддержки:

- ежегодную выплату в размере 5 000 рублей на детей в возрасте от 6 лет до окончания школы;

- ежегодную выплату в размере 610 рублей на каждого ребенка до 6 лет;

- ежемесячную компенсацию расходов в размере 30% на жилье и ЖКУ;

- выплату 594 рублей в период с сентября по май на проезд школьников электрическим и автомобильным транспортом (кроме такси).

В 2025 году в Пензенской области узаконили новый праздник - День многодетной семьи. Он будет отмечаться в третье воскресенье сентября. Дату приурочили к осеннему дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев, покровителей семьи и брака.

