Родителям школьников предложили выплачивать 28 700 рублей

26.08.2025 | 08:55

Для улучшения демографической ситуации в стране депутаты предложили ввести выплату к 1 сентября для родителей школьников и студентов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы подсчитали стоимость базового набора для учащихся любого класса школы. Расходы родителей в 2025-м в среднем составляют 28 700 рублей.

Чтобы поддержать граждан, депутаты предложили выплачивать данную сумму семьям с детьми от 6 до 18 лет, которые обучаются в школе, а также с детьми-инвалидами до 23 лет. Размер поддержки для малоимущих родителей намерены сделать больше - 43 050 рублей.

Также предлагается поддержать семьи, где есть студенты и дети-инвалиды до 28 лет, которые обучаются очно по программам среднего профессионального и высшего образования. Им могут установить ежегодную выплату в 14 350 рублей, а признанным малоимущими - в 21 525 рублей.

Кроме того, меру поддержки хотят ежегодно индексировать. Размер коэффициента должно устанавливать Правительство РФ.

Заявление на выплату граждане будут подавать с 1 января по 1 ноября в орган соцзащиты или же МФЦ. Перечислять деньги предполагают в июне - декабре.

Если законопроект примут, он вступит в силу в день официального опубликования.