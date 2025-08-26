Общество

Родителям школьников предложили выплачивать 28 700 рублей

Печать
Telegram

Для улучшения демографической ситуации в стране депутаты предложили ввести выплату к 1 сентября для родителей школьников и студентов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы подсчитали стоимость базового набора для учащихся любого класса школы. Расходы родителей в 2025-м в среднем составляют 28 700 рублей.

Чтобы поддержать граждан, депутаты предложили выплачивать данную сумму семьям с детьми от 6 до 18 лет, которые обучаются в школе, а также с детьми-инвалидами до 23 лет. Размер поддержки для малоимущих родителей намерены сделать больше - 43 050 рублей.

Также предлагается поддержать семьи, где есть студенты и дети-инвалиды до 28 лет, которые обучаются очно по программам среднего профессионального и высшего образования. Им могут установить ежегодную выплату в 14 350 рублей, а признанным малоимущими - в 21 525 рублей.

Кроме того, меру поддержки хотят ежегодно индексировать. Размер коэффициента должно устанавливать Правительство РФ.

Заявление на выплату граждане будут подавать с 1 января по 1 ноября в орган соцзащиты или же МФЦ. Перечислять деньги предполагают в июне - декабре.

Если законопроект примут, он вступит в силу в день официального опубликования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте