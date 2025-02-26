Опубликован график выплат пенсий и пособий в марте

26.02.2025 | 10:12

Местное отделение Социального фонда РФ опубликовало график выплат пенсий и пособий жителям Пензенской области в марте.

Получателям пенсий, дата доставки которым установлена на 5-12-е число, направят деньги 5 марта. Пензенцам с датой доставки 13-22-го числа - 13 марта, с датой 23-25-го числа - 21 марта.

3 марта перечислят единое пособие, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, выплату по уходу за детьми до полутора лет (неработающим), ежемесячную выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и др.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала поступит 5 марта; пособие по уходу за ребенком до полутора лет (трудоустроенным) - 7-го числа.

Речь идет о тех, кто получает выплату через банк. Средства им на счет зачислят не позднее следующего банковского дня.

«Те пензенцы, кто получает выплаты через почту, при необходимости могут уточнить дату доставки в своем почтовом отделении», - добавили в СФР.

Ранее сообщалось, что военные пенсионеры могут начать получать обещанные надбавки к пенсии с 1 марта.