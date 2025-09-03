Общество

Региональный семейный капитал: от родителей будут ждать заявлений

Граждане, имеющие право на региональный семейный капитал, должны будут собрать документы и подать заявление в течение 12 месяцев со дня рождения второго ребенка.

Бумаги необходимо будет отнести в Министерство труда, соцзащиты и демографии Пензенской области (г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 303, телефон 8 (8412) 20-20-10 (доб. 2002)), сообщили в правительстве.

Региональный семейный капитал в размере 1 млн рублей введен для жителей Пензенской области в возрасте до 35 лет включительно, которые станут родителями второго ребенка с 1 июня 2026 года и нуждаются в улучшении жилищных условий (обеспечены жилым помещением на каждого члена семьи площадью менее 15 квадратных метров).

«Заявитель и члены его семьи должны быть гражданами Российской Федерации, проживать на территории одного муниципального района или городского округа Пензенской области», - уточнили в правительстве.

Еще одно важное условие - регистрацию рождения второго ребенка нужно провести в органах ЗАГС Пензенской области.

