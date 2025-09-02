Общество

У желающих получить с 2026 года прибавку к пенсии остался месяц

Россияне, имеющие право на федеральные льготы, могут до конца сентября выбрать способ получения набора социальных услуг (НСУ): в натуральной или денежной форме.

Натуральная форма включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Граждане могут отказаться от этих услуг полностью или частично в пользу ежемесячных денежных выплат, если они не планируют ими пользоваться. Например, можно сохранить право на путевку и проезд, но получать деньги за отказ от лекарств.

В Социальном фонде России напомнили, что по умолчанию набор услуг предоставляется в натуральной форме.

«Получение услуг в разной форме предусмотрено для того, чтобы каждый мог определить наиболее подходящий для себя вариант обеспечения. Процесс выбора достаточно прост. Необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд и указать способ получения по каждой услуге из набора. Сделать это можно через электронный сервис на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре», - пояснили специалисты Соцфонда.

Выбранный вариант начнет действовать с 1 января 2026 года и будет сохраняться до подачи нового заявления. Если заявление подавалось ранее, повторная подача не требуется, и денежная выплата будет производиться до тех пор, пока решение не будет изменено.

При полном отказе от всех услуг, сумма ежемесячной денежной компенсации составит 1 728,46 рубля. Такой размер установлен правительством РФ на 2025 год. Эта сумма ежегодно повышается с 1 февраля с учетом инфляции.

Стоимость каждой услуги в денежном эквиваленте в 2025 году составляет: 1 331,30 рублей - за лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов, 205,95 рублей - за путевку на санаторно-курортное лечение, 191,21 рублей - за бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте.

Источник — Соцфонд
