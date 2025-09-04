Сетевое издание|18+|Четверг|4 сен 2025|09:26
Культура

В Пензенской области нашли пятого земского работника культуры

В Никольскую районную детскую школу искусств трудоустроился хореограф Дмитрий Выприцкий. Он стал пятым земским работником культуры в Пензенской области.

В школе, где по различным программам обучаются около 470 детей, а 200 из них занимаются хореографией, очень не хватало хореографа, сообщили в региональном минкульте.

Дмитрий Выприцкий родился в Никольске, около 18 лет работал в профессиональном коллективе в Саранске, совмещая свою деятельность с преподаванием в местной школе искусств. Когда он узнал о программе «Земский работник культуры», решил устроиться на должность хореографа.

Ранее в регионе 4 специалиста подписали договор и стали земскими работниками культуры. Выпускник Пензенского колледжа искусств Сергей Горшунов и Александр Дунькин, окончивший ПГУ, устроились методистами в Городищенский районный Дом культуры. Выпускник Пензенского музыкального колледжа им. А. А. Архангельского Павел Ефин стал преподавателем по классу баяна в ДШИ Нижнеломовского района. Ксения Иванькова, окончившая то же заведение, будет учить детей играть на баяне в ДШИ Лопатинского района.

Отбор продолжится до 12 сентября. Всего земскими работниками культуры должны стать 10 специалистов, которые согласятся переехать в села, поселки или города, где проживает до 50 000 человек, и работать там в течение 5 лет. Они получат единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

Источник — фото минкульта
