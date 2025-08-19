Более 1 млн человек доверили НПФ ВТБ свои средства по ПДС

19.08.2025 | 17:19

Более миллиона клиентов НПФ ВТБ направили на программу долгосрочных сбережений 70 млрд рублей с момента ее запуска в фонде. По итогам первого полугодия 2025 года промежуточная доходность этих средств превысила 26%. Таким образом, на каждые вложенные 4 рубля это 1 рубль сверху.

Уже до конца августа почти 620 тыс. участников ПДС, вложивших средства в 2024 году в НПФ ВТБ, получат 15,5 млрд рублей государственного софинансирования. По данным Минфина России, всего на господдержку по ПДС государство направит почти 52 млрд рублей.

«Сегодня ПДС - самый перспективный накопительный продукт с государственным софинансированием, существенными налоговыми льготами и хорошей доходностью. Он подходит для людей разных возрастов и позволяет сформировать подушку безопасности на будущее, накопить на образование своим детям или на крупную покупку. Мы ожидаем, что после выплаты господдержки в августе популярность ПДС возрастет», - прокомментировал генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.

Оформить договор долгосрочных сбережений с НПФ ВТБ можно в офисах банка ВТБ и Почта Банка, а также онлайн на сайте фонда и в ВТБ Онлайн.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в НПФ ВТБ в апреле 2024 г. Клиенты, заключившие договор долгосрочных сбережений, могут узнать предварительную информацию о сумме господдержки. Расчет произведен Национальным расчетным депозитарием - администратором программы софинансирования. На размер господдержки влияют взносы по ПДС, которые участники программы внесли на счета в 2024 году, а также их совокупный среднемесячный доход по данным Федеральной налоговой службы. Господдержка отобразится на счетах клиентов в течение одного рабочего дня после поступления в фонд средств из федерального бюджета.

Получить подробную информацию об АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, ознакомиться с его уставом, страховыми правилами, пенсионными правилами, правилами формирования долгосрочных сбережений и сведениями об их государственной регистрации, а также с иными документами и информацией, подлежащими раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, можно на сайте www.vtbnpf.ru, а также по телефону горячей линии 8 (800) 775-25-35, звонок по России бесплатный. Лицензия № 269/2 выдана ФСФР России 18.10.2007. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3.

