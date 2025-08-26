Многодетную мать обвинили в мошенничестве с выплатами

В Городищенском районе 34-летнюю жительницу Саратовской области и многодетную мать обвинили в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.
Как установило следствие, женщина обратилась в отделение Соцфонда России с заявлением о назначении ей выплат в связи с рождением и воспитанием 8 детей.
Саратовчанке назначили ежемесячное пособие на каждого ребенка. С 2023 года по июль 2024-го она получила более 300 000 рублей. Однако выяснилось, что двух малышей многодетная мать выдумала.
«Сведения о рождении несуществующих детей содержались в поддельных свидетельствах о рождении», - рассказали в СУ СКР по Пензенской области.
Женщина признала свою вину. На ее банковские счета, где хранилась незаконно полученная сумма, наложили арест.
Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд для рассмотрения.
