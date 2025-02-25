Сетевое издание|18+|Вторник|25 фев 2025|23:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-20oC
-19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Названы самые вредные начинки для блинов

Печать
Telegram

Почти все, с чем так любят есть блины на Масленицу, оказалось вредным для здоровья. В особенности стоит отказаться от жирного мяса и сгущенки.

Вредные начинки в беседе с изданием News.ru перечислила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. По ее словам, риск для здоровья несут такие наполнения, как колбасы и ветчина, фарш, картофель с мясом, покупные джемы и варенья, шоколад и шоколадные пасты.

«Кроме того, во время приготовления блинов лучше воздержаться от их смазывания сливочным маслом», - предупредила врач.

Сухорукова добавила, что некоторым людям стоит отказаться от традиционного лакомства на Масленицу. Блины не рекомендуются пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с сахарным диабетом, а также людям с избыточным весом.

Ранее диетолог Татьяна Мещерякова назвала напитки, которыми нельзя запивать блины, и посоветовала есть это блюдо не чаще 3-4 раз в неделю.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте