Названы самые вредные начинки для блинов

25.02.2025 | 21:29

Почти все, с чем так любят есть блины на Масленицу, оказалось вредным для здоровья. В особенности стоит отказаться от жирного мяса и сгущенки.

Вредные начинки в беседе с изданием News.ru перечислила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. По ее словам, риск для здоровья несут такие наполнения, как колбасы и ветчина, фарш, картофель с мясом, покупные джемы и варенья, шоколад и шоколадные пасты.

«Кроме того, во время приготовления блинов лучше воздержаться от их смазывания сливочным маслом», - предупредила врач.

Сухорукова добавила, что некоторым людям стоит отказаться от традиционного лакомства на Масленицу. Блины не рекомендуются пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с сахарным диабетом, а также людям с избыточным весом.

Ранее диетолог Татьяна Мещерякова назвала напитки, которыми нельзя запивать блины, и посоветовала есть это блюдо не чаще 3-4 раз в неделю.