Медики подсказали, как выбрать спортивную секцию для ребенка

28.08.2025 | 10:04

Спортивную секцию для ребенка нужно выбирать, руководствуясь его эмоциональными, физическими особенностями, природными данными, а не только предрасположенностью к определенному виду спорта, отметила врач-невролог детской поликлиники № 6 Пензы Ирина Костина. Ее слова приводит региональный минздрав.

Лучший возраст для записи в спортивные секции 5-7 лет. Для крепких детей подойдут дзюдо и хоккей, где нужен тяжелый вес. При этом дзюдо улучшит осанку, мышечный каркас, а хоккей поможет развить ловкость, силу мышц, привьет дисциплину.

Детей со слабым вестибулярным аппаратам порекомендовали отдать в секцию фигурного катания, художественной гимнастики или горных лыж. Тем, у кого слабая нервная система, помогут лыжи, плавание, верховая езда.

Спортивные секции по конному спорту, фигурному катанию, плаванию, гимнастике, а также детская йога подойдут для малышей с лишним весом.

Танцы, верховая езда, плавание и гимнастика улучшат осанку, здоровье опорно-двигательного аппарата, координацию и пластику движений.

Детей, нуждающихся в укреплении иммунитета, сердца и дыхательной системы, посоветовали записать в секции по плаванию, легкой атлетике, фехтованию, велосипедному или конькобежному спорту, гребле. Им также подойдут лыжи, игры с мячом, фигурное катание и хоккей.

Малышам с хроническими ЛОР-заболеваниями будут полезны парусный спорт, водные лыжи, байдарки, каноэ, велоспорт, катание на роликах, бег, большой теннис и футбол.

Для укрепления и сохранения зрения порекомендовали заниматься плаванием или лыжным спортом. Принесут пользу коньки, бадминтон, теннис, волейбол, футбол.

«Игры с двигающимся мячом тренируют ресничную мышцу, так как во время игры нужно все время смотреть вдаль и вблизи», - отметила специалист.

Велоспорт тренирует опорно-двигательный аппарат и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Он также способствует снижению веса, развивает выносливость, укрепляет сосуды нижних конечностей и органов таза.

Теннис поможет улучшению глазомера, развитию моторики рук.

Футбол, баскетбол, волейбол научат ребенка работе в команде, разовьют глазомер, ловкость, скорость реакции и укрепят сердечно-сосудистую систему.

«Дозированная двигательная активность полезна всем, даже детям с хроническими заболеваниями. Предстоящие физические нагрузки ребенка лучше согласовать с врачом, чтобы не навредить здоровью юного спортсмена», - добавила невролог.

В Пензе в начале учебного года на Юбилейной площади традиционно проводится презентация спортивных школ, секций и учреждений области. В этом году мероприятие запланировано на субботу, 6 сентября. Тематические павильоны и интерактивные зоны будут работать с 10:00 до 15:00.