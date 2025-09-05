В селе Кижеватово Бессоновского района появится новая амбулатория

05.09.2025 | 18:00

Для жителей села Кижеватово в Бессоновском районе установят новую врачебную амбулаторию. Она будет модульной и быстровозводимой. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Существующее здание не видело капремонта 37 лет (построено в 1988 году) и стало ветхим.

«В селе Кижеватово проживают 2 443 человека, из них - 451 ребенок», - отметил главный врач Бессоновской районной больницы Владимир Стрючков.

Новую конструкцию должны приобрести в 2026-м, ее стоимость - 29,5 млн рублей.

«До 2030 года планируется приобрести и установить более 100 модулей ФАПов и врачебных амбулаторий. Новые медицинские объекты увидят практически во всех районах области», - рассказали в минздраве.