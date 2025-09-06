Общество

В парке Белинского хотят отремонтировать входную группу

Печать
Telegram

В Пензе в 2026-м году начнется очередной этап благоустройства парка Белинского. В планах - модернизация входной группы со стороны улицы Лермонтова, рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, на территории практически завершены работы, намеченные на этот год. Речь о частичной замене покрытия аллей Ленинской и Белинского, замене покрытия аллей Дружбы, Композиторов, Мастеров, Молодежной, Лермонтова, замене наружного освещения с опорами, установке скамеек и урн, прокладке канализации, сетей связи и интернета, озеленении, оформлении клумб, навигации, информационных стендов, замене ограждения хоздвора с установкой ворот и калиток.

Входную группы парка со стороны улицы Карла Маркса привели в порядок в 2023 году, на первом этапе благоустройства. Кроме того, на прилегающей к планетарию территории уложили плитку, установили качели, разбили клумбы. Также там появились светомузыкальный фонтан с чашей из карельского гранита и амфитеатр.

Второй этап благоустройства стартовал в апреле 2024-го. Его разделили на очереди. В рамках первой обновили участок от планетария в сторону танцплощадки и саму танцплощадку.

Закончить работы в срок не удалось. Задержку объяснили «технологическими нюансами»: на участке выявили большое количество подземных инженерных сетей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте