В парке Белинского хотят отремонтировать входную группу

06.09.2025 | 11:49

В Пензе в 2026-м году начнется очередной этап благоустройства парка Белинского. В планах - модернизация входной группы со стороны улицы Лермонтова, рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, на территории практически завершены работы, намеченные на этот год. Речь о частичной замене покрытия аллей Ленинской и Белинского, замене покрытия аллей Дружбы, Композиторов, Мастеров, Молодежной, Лермонтова, замене наружного освещения с опорами, установке скамеек и урн, прокладке канализации, сетей связи и интернета, озеленении, оформлении клумб, навигации, информационных стендов, замене ограждения хоздвора с установкой ворот и калиток.

Входную группы парка со стороны улицы Карла Маркса привели в порядок в 2023 году, на первом этапе благоустройства. Кроме того, на прилегающей к планетарию территории уложили плитку, установили качели, разбили клумбы. Также там появились светомузыкальный фонтан с чашей из карельского гранита и амфитеатр.

Второй этап благоустройства стартовал в апреле 2024-го. Его разделили на очереди. В рамках первой обновили участок от планетария в сторону танцплощадки и саму танцплощадку.

Закончить работы в срок не удалось. Задержку объяснили «технологическими нюансами»: на участке выявили большое количество подземных инженерных сетей.