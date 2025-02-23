Перечислены напитки, которыми нельзя запивать блины

23.02.2025 | 14:30

В понедельник, 24 февраля, начинается Масленица. Традиционное лакомство в предстоящую неделю - блины. Подcчитано, что за праздник россияне съедают их больше, чем за весь год.

Диетолог Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям», с чем сочетать блины и когда именно их употреблять, чтобы не навредить здоровью.

«В зависимости от рецептуры приготовления теста и начинки показатели калорийности блюда сильно варьируются: в среднем калорийность блина без начинки составляет от 200 ккал на 100 г, с начинкой - от 300 ккал и выше на 100 г продукта. В связи с тем что это достаточно калорийное и сытное блюдо, рекомендую ограничиться одним приемом блинов в день: на завтрак или в обеденное время. Ужин не самое подходящее время для блинов», - объяснила специалист.

Она порекомендовала не есть блины каждый день, оптимальным будет позволить себе это блюдо 3-4 раза в неделю, то есть примерно через день.

«Разнообразные составы теста, начинок и топингов могут составить значительную пищевую нагрузку на ферментные системы организма. Для комфортного пищеварения рекомендуется употреблять блины с горячими напитками: черным, зеленым или травяным чаем. Сочетание блинов с холодным молоком и, более того, со сладкими газированными напитками лучше исключить: может привести к болям, резям, тяжести в животе, снизит перистальтику и спровоцирует запор», - предупредила Мещерякова.

Ранее нутрициолог Екатерина Несвит посоветовала полезные ингредиенты для масленичных блинов. Например, можно использовать гречневую, цельнозерновую, овсяную, рисовую муку или даже кокосовую стружку.