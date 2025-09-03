В Пензе анализы на ВИЧ и вирусные гепатиты стали делать быстрее

03.09.2025 | 18:12

В Пензе исследование на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты и другие инфекционные заболевания будут делать при помощи автоматизированной линии иммунохемилюминесцентного анализа крови. Новое оборудование на базе интеллектуальной платформы появилось в клинико-диагностической лаборатории областного центра спецвидов медпомощи, известного в народе как больница КИМ.

Автоматизированная линия обеспечивает максимально точный анализ, учитывая различные факторы.

Контакт персонала с кровью минимален, оборудование занимается всем циклом лабораторного исследования, начиная с загрузки пробирок и заканчивая получением результатов и передачей их в медицинскую информационную систему, рассказали в областном минздраве.

В ведомстве уточнили: это вторая автоматизированная система, установленная в стране. Мощность ее модуля загрузки - до 600 образцов в час, производительность 2 иммунохемилюминесцентных анализаторов - до 500 тестов в час.

Все данные выводятся на сенсорный экран, специалист может выбрать ключевые показатели теста для уточнения деталей. Кроме того, система способна быстро выполнить срочные тесты.

«Русскоязычное меню, компактная конструкция системы, интеллектуальные функции оптимизируют материальные и кадровые ресурсы, значительно облегчая повседневную работу лаборатории, повышая ее эффективность и ускоряя получение лабораторного ответа врачами-клиницистами», - отметил главный врач центра Сергей Рыбалкин.