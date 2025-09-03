Общество

В Пензе анализы на ВИЧ и вирусные гепатиты стали делать быстрее

Печать
Telegram

В Пензе исследование на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты и другие инфекционные заболевания будут делать при помощи автоматизированной линии иммунохемилюминесцентного анализа крови. Новое оборудование на базе интеллектуальной платформы появилось в клинико-диагностической лаборатории областного центра спецвидов медпомощи, известного в народе как больница КИМ.

Автоматизированная линия обеспечивает максимально точный анализ, учитывая различные факторы.

Контакт персонала с кровью минимален, оборудование занимается всем циклом лабораторного исследования, начиная с загрузки пробирок и заканчивая получением результатов и передачей их в медицинскую информационную систему, рассказали в областном минздраве.

В ведомстве уточнили: это вторая автоматизированная система, установленная в стране. Мощность ее модуля загрузки - до 600 образцов в час, производительность 2 иммунохемилюминесцентных анализаторов - до 500 тестов в час.

Все данные выводятся на сенсорный экран, специалист может выбрать ключевые показатели теста для уточнения деталей. Кроме того, система способна быстро выполнить срочные тесты.

«Русскоязычное меню, компактная конструкция системы, интеллектуальные функции оптимизируют материальные и кадровые ресурсы, значительно облегчая повседневную работу лаборатории, повышая ее эффективность и ускоряя получение лабораторного ответа врачами-клиницистами», - отметил главный врач центра Сергей Рыбалкин.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте