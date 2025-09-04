Сетевое издание|18+|Четверг|4 сен 2025|09:26
Общество

Названо оптимальное время для первой чашки кофе

Первую чашку кофе рекомендуется выпивать через 1,5-2 часа после пробуждения. В этом случае напиток не навредит здоровью, кроме того, по-настоящему взбодрит, пояснила врач-кардиолог Анастасия Щербак.

«После пробуждения уровень кортизола (гормона бодрости) в организме и так достаточно высок. Если в этот момент выпить кофе, бодрящий эффект будет слабее, а риск раздражения слизистой желудка выше. По данным гастроэнтерологических рекомендаций, оптимальное время для первой чашки кофе - через 1,5-2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола снижается и кофеин начинает работать эффективнее», - пояснила она в беседе с изданием «Газета.ru».

Если выпить кофе натощак, то это стимулирует выработку желудочного сока, может вызвать изжогу, боль. Со временем такая привычка способна привести к гастриту или язвенной болезни.

Врач посоветовала обязательно сочетать кофе с завтраком или же небольшим перекусом.

По данным исследований, для здорового взрослого безопасная суточная доза кофеина составляет 400 мг, а разовая не более 200 мг. Для сравнения: в чашке эспрессо (30 мл) - 60-100 мг кофеина, в чашке чая (230 мл) - примерно 50 мг, банка энергетика (250 мл) может содержать до 150 мг.

Суточная доза кофеина для беременных составляет 200 мг, а для детей рассчитывается по формуле: 2,5 мг на 1 кг массы тела.

