Штат Кузнецкой детской больницы пополнился двумя педиатрами

04.09.2025 | 12:28

В Кузнецкую детскую центральную районную больницу приняли на работу двух педиатров, сообщили в региональном минздраве.

Одна из них, Валерия Бурова, пополнила коллектив медучреждения сразу после окончания Саратовского медицинского университета.

Другая, Дарья Шамсутдинова, устроилась в амбулаторию села Поселки Кузнецкого района, став участницей программы «Земский доктор». Она также окончила Саратовский медицинский университет. Новый педиатр - коренная кузнечанка.

С начала года в сельские медицинские организации региона пришли 30 врачей-специалистов, став земскими докторами. Ожидается трудоустройство по программе еще 28 человек.

«Наличие достаточного количества подготовленных медицинских кадров обеспечивает охват населения во всех районах области, сокращая время ожидания приемов», - отметили в министерстве.