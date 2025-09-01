Пензенских пенсионеров приглашают заняться нейрогимнастикой

01.09.2025 | 16:47

В Пензе стартует проект «Нейрогимнастика - зарядка для мозга», об этом сообщили в региональном минздраве. Цель - сохранение здоровья пенсионеров.

Раз в неделю, по пятницам, для пожилых людей станут бесплатно проводить занятия, направленные на развитие моторики, улучшение внимания и памяти, координации и равновесия.

Курс будет состоять из 9 встреч продолжительностью час-полтора. После его завершения участники смогут выполнять упражнения дома самостоятельно.

Первое занятие состоится 12 сентября в учебном классе Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики на проспекте Строителей, 2. Начало в 10:00.

Требуется предварительно записаться по телефону 45-27-49, количество мест ограничено.