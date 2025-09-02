Общество

Каждый шестой производитель меда в регионе оказался нарушителем

В августе специалисты Россельхознадзора проверили работу производителей меда в Пензенской области и выявили нарушения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.

Из 235 хозяйствующих субъектов обязательные требования не соблюдали 40.

«Чаще всего не проводят проверку на содержание лекарственных ветеринарных препаратов. Однако было выявлено 3 производителя, кто не проводил ветеринарно-санитарную экспертизу вовсе», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Нарушителям объявили предостережения.

В управлении напомнили: мед, перга и маточное молочко, предназначенные для переработки и реализации на пищевые цели, должны ежегодно проверяться на содержание токсичных элементов, пестицидов и ветеринарных лекарственных препаратов.

Ранее стало известно, что после 1 января с прилавков магазинов может исчезнутьнатуральный мед. Причина - ужесточившиеся требования. Из-за увеличения стоимости исследования меда для получения сертификата пасечники, сдававшие излишки производителям, стали терять деньги.

