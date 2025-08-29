Общество

В Сердобской районной больнице появился пневмомассажер

В отделении медицинской реабилитации Сердобской центральной районной больницы появилось оборудование для пациентов с соматическими заболеваниями.

К примеру, теперь здесь есть пневмомассажер прерывистой компрессии «Лимфа-Э-1» для верхних и нижних конечностей. Его стоимость - более 900 000 рублей.

«Применение данного устройства способствует улучшению периферического кровообращения, уменьшению спазма сосудов, ускорению тока крови, снятию отеков различного происхождения, улучшению лимфодренажа», - пояснил главврач учреждения Андрей Малахов.

Кроме того, в больницу привезли 2 массажных стола с функцией вертикализации по 480 000 рублей каждый. Они также станут незаменимыми помощниками в процессе реабилитации пациентов.

В региональном минздраве напомнили, что поставка нового оборудования позволит сохранить здоровье населения.

Источник — фото минздрава
