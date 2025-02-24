Масленица: где и когда в Пензе будут жечь чучела 2 марта

24.02.2025 | 16:03

В воскресенье, 2 марта, пензенцы смогут отметить широкую Масленицу сразу на нескольких площадках, где по традиции проводы зимы будут сопровождаться сжиганием чучела.

Самые массовые гулянья в областном центре обычно проходят в парке Белинского. На этот раз они начнутся в 12:00. Для горожан выступят фолк-шоу-группа «Зазноба» и ансамбль народной песни «Раздолье», организуют народные игры и забавы, в том числе «Достань петуха».

Сжигание чучела Масленицы в центре парка намечено на 19:00.

В Детском парке праздник начнется в 11:00. В программе - народные игры, выступления творческих коллективов, танцевальный марафон. Чучело здесь сожгут в 18:00.

В Комсомольском парке гостей ждут игры, конкурсы, песни, танцы и ярмарка. Чучело Масленицы предадут огню в 17:00.

В зоопарке, как обычно, будут жечь два чучела: малое - с 11:50 до 12:00, большое - с 14:50 до 15:00. Вход на территорию платный.