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Общество

В Пензенском зоопарке билеты для взрослых подорожали на 25%

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В Пензенском зоопарке выросли цены на билеты. С 9 января семье с 2 детьми, чтобы посмотреть на животных, придется отдать 1 600 рублей.

«Теперь вход будет стоить 500 р. (взрослый) и 300 р. (детский), для льготников условия остаются прежними. Надеемся на ваше понимание!» - сообщается в телеграм-канале зоопарка.

До 9 января билет для взрослого стоил 400 рублей, для ребенка в возрасте от 3 до 14 лет - 250.

Цены на вход в зоопарк повышают в это время не первый год. Так, предыдущее подорожание состоялось 9 января 2024-го (именно тогда со взрослых начали брать 400 рублей, с детей - 250).

9 января 2023 года стоимость подняли до 350 рублей (1 взрослый) и до 200 (1 ребенок).

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