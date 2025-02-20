Жителям ГПЗ посулили проблемы из-за переноса дороги ради сквера

20.02.2025 | 19:28

Деревья, ради которых изменили направление движения при создании перемычки между улицами Измайлова и Антонова на ГПЗ, не стоят того. Такова точка зрения министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александра Гришаева, которую он озвучил на брифинге в четверг, 20 февраля.

«Я могу сейчас с вами поспорить по Семейному. Вы сами видели деревья, который там сейчас растут? Если вы их посмотрите, какие деревья там остались, вы так прикинете и скажете: что за уродство? Но под это мы изменили технологию движения, и теперь там будет не прямой путь и перемычка между Измайлова и Антонова, а опять под углом.

Это снизит скорость передвижения, скажется на пробках, скажется на загазованности. И еще плюс появилась дополнительная сметная стоимость этой дороги. На эти деньги можно было с корнем красноярские ели привезти. Посмотрите на эти деревья, вы сами потом скажете, что я прав», - высказался министр.

Строительство перемычки, соединяющей улицы Измайлова и Антонова, начали в сентябре 2024 года. Ее протяженность - 896 метров. Специалисты сделают 2 полосы движения, ширина проезжей части составит 7 м. Также предусмотрены тротуары, велодорожка, освещение, шумозащитные экраны.

При проектировании перемычки учли пожелания местных жителей и максимально отодвинули проезжую часть от сквера.

Зеленую зону поделят на два участка: один из них, площадью 31 877 кв. м, примыкает к улице Антонова, второй, площадью 60 815 кв. м, находится в районе улицы Измайлова. Дальнейшим благоустройством территории займется парк Белинского.