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Общество

В Пензе укладывают песчаное основание будущей дороги на ГПЗ-24

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В Пензе продолжают строительство перемычки, соединяющей улицы Измайлова и Антонова в микрорайоне ГПЗ-24. Работы начали в сентябре 2024 года.

Протяженность перемычки 896 метров. Специалисты сделают две полосы движения, ширина проезжей части составит 7 м. Также предусмотрены тротуары, велодорожка, освещение, шумозащитные экраны.

Сейчас подрядчик переустраивает сети электроснабжения, освещения, водоснабжения, ливневую канализацию. Полным ходом идет укладка песчаного основания будущей дороги, создание земляного полотна на отдельном участке автомагистрали, сообщили в городской администрации.

В Пензе укладывают песчаное основание будущей дороги на ГПЗ-24

С этими задачами подрядчику нужно справиться до конца марта.

Строительство перемычки было необходимо для того, чтобы сохранить сквер Семейный. Изначально план перераспределения транспортных потоков в микрорайоне ГПЗ предполагал, что дорогу пустят по части зеленой зоны. Однако местные жители воспротивились такому решению, проект пересмотрели.

Сквер поделят на два участка: один из них, площадью 31 877 кв. м, примыкает к улице Антонова, второй, площадью 60 815 кв. м, находится в районе улицы Измайлова. Дальнейшим благоустройством территории займется парк Белинского.

Ранее сообщалось, что на строительство дороги, соединяющей улицы Антонова и Измайлова, в 2025-м планируется потратить 209 374 300 рублей. Объект хотят доделать за лето, а в сентябре уже пустить по нему транспорт.

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Источник — фото администрации Пензы
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