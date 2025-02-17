Заболеваемость гриппом в Кузнецке продолжает расти

17.02.2025 | 18:51

В Кузнецке продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, но в целом ситуация типична для зимнего периода и находится под контролем, сообщила в понедельник, 17 февраля, на планерке в мэрии начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения Татьяна Калмыкова.

По ее словам, за прошлую неделю в городе зарегистрировали 66 случаев гриппа, 12 - в стационаре. За весь январь их было 16.

«Карантинов нет», - уточнила Татьяна Калмыкова.

Глава города Сергей Златогорский призвал следить за развитием событий, чтобы «не прозевать», если процесс резко ускорится.

Заболеваемость гриппом растет почти во всей Пензенской области, диагноз ставят и взрослым, и детям.