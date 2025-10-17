Грипп: дан прогноз на эпидсезон 2025-2026 гг.

17.10.2025 | 11:57

Случаи гриппа в Пензенской области пока не выявляются. Его ожидают в конце декабря - январе, сообщила на брифинге в пятницу, 17 октября, первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Ранее в областном управлении Роспотребнадзора уведомили, что первые случаи гриппа прогнозируются с декабря.

Возможны типы А (подтипы H1N1 и H3N2) и В.

Весной 2025 года в регионе выявляли по 600-700 заболевших гриппом в неделю. Такой диагноз ставили до июня включительно. В минздраве отмечали, что более половины инфицированных оказались непривитыми: либо отказались от вакцинации, либо имели медицинские отводы.

Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается зимой. Причинами он назвал проведение массовых мероприятий (елок) и выход россиян на работу, в сады и на учебу после долгих январских праздников.